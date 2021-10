HBL: Sander Sagosen vom THW Kiel äußert sich zu Wechselgerüchten zu Kolstadt Handball

Die Situation belaste ihn jedoch sehr, wie er nach dem 36:28-Sieg gegen Zagreb in der Champions League zugab. „Ich will nicht sagen, es nervt. Aber es ist schon schwer, dass alle eine Meinung haben. Am Ende ist es nur meine Entscheidung. Ich muss schauen, welche Gefühle überwiegen.“ (SERVICE: Alle CL-Spiele und Ergebnisse)