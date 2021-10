HBL, SC Magdeburg: Christian O'Sullivan über THW Kiel, Klub-WM und Stefan Kretzschmar

O‘Sullivan: Wir sind noch in drei Wettbewerben und haben in jedem die Chance, um den Titel zu kämpfen. Wir wissen, wie schwierig es ist, die Bundesliga zu gewinnen. Aber wir haben dieses Jahr gut angefangen und stehen nun vor dem Topspiel gegen Kiel. Wir sind froh, dass wir uns diese Position erkämpfen konnten. Aber am Ende wollen wir in allen drei Wettbewerben für den Titel in Frage kommen. Das wird schwierig. Aber wir hoffen, dass wir die Final Fours in Pokal und Europa erreichen. Und hoffentlich sind wir auch in der Bundesliga bis zum Ende dabei.