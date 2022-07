Handball-Legende Heiner Brand bereut seinen Beitrag zu einer "Katastrophe"

Mögliche Erklärungsgründe liefert der gebürtige Gummersbacher direkt mit. „Vielleicht überfordern wir die Spieler, vielleicht sind die Trainings-Umfänge zu groß, die Intensität zu hoch. Überfordern wir sie, weil sie in jungen Jahren durch das Doppelspielrecht in mehreren Mannschaften spielen? Manche kommen nachts vom Spiel mit der zweiten Mannschaft wieder und steigen direkt in den nächsten Bus ein. Ganz zu schweigen von schulischen Verpflichtungen.“