HBL: Do-or-Die - Wohin geht der Weg der MT Melsungen?

Dabei legen die Verantwortlichen besonders viel Wert, dass die Spieler sich schnell an das neue Umfeld und die Liga gewöhnen. Besonders die Intensität dürfte für die Spieler Neuland sein, denn in keinem Land ist das Niveau in der höchsten Spielklasse so hoch wie in der deutschen. „Unsere Trainer und Spieler sprechen viel darüber, wie sich die Spiele gestalten, aber am Ende müssen sie es selbst erfahren“, meint Geerken. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)