HBL: Rhein-Neckar-Löwen gewinnen Krimi

Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der Handball-Bundesliga punktverlustfrei. Die Mannheimer siegten in einem Krimi mit 27:26 (13:11) beim Bergischen HC und gingen auch im sechsten Saisonspiel als Sieger von der Platte. Durch den Sieg springen die Badener vorübergehend an Platz eins.