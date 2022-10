HBL: Wirbel um Lindberg-Aus in Berlin - "Ich war selbst etwas überrascht"

Angesprochen auf seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag zeigte sich der Däne immer noch verwundert über die Art und Weise der Trennung. „Gute Frage, ich war selbst etwas überrascht“, antwortete er bei Sky und verriet, wie er von seinem Aus in Berlin erfahren hatte: „Ich habe die Information bekommen von der dänischen Presse, dass ich ab Sommer nicht mehr hier spiele und jemand anders geholt wird.“ (NEWS: Handball-Legende kündigt Abschied an)