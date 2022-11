Handball-Bundesliga: Lagergren kehrt von den Löwen nach Magdeburg zurück

In seinen ersten beiden Spielzeiten im Löwen-Trikot erzielte Lagergren 164 Tore in 76 Pflichtspielen. In der laufenden Saison kommt er auf 49 Tore in zwölf Partien. Im Januar gewann der 30-Jährige mit Schweden den EM-Titel und war dabei einer der Leistungsträger.