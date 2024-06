Handball-Paukenschlag! Chefin bei Rhein-Neckar Löwen raus!

Überraschung bei den Rhein-Neckar Löwen! Der Handball-Bundesligist hat am Freitagvormittag verkündet, dass der Verein und Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zukünftig getrennte Wege gehen. Darauf haben sich demnach beide Parteien einvernehmlich geeinigt.

Kettemann hatte 2016 den Posten übernommen und seither die Geschicke geleitet. In dieser Zeit gewann die Mannschaft zweimal die Meisterschaft und feierte zwei Siege im DHB-Pokal.

„Jenni hat die Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen acht Jahren in vielen Bereichen enorm weiterentwickelt. Insbesondere auf den Gebieten Social Media, Sponsoring und Marketing hat sie Maßstäbe gesetzt. Für ihren außerordentlichen Einsatz und ihre Innovationskraft gebührt ihr besonderer Dank“, lobte Aufsichtsratsvorsitzender Lars Lamadé in der Pressemitteilung die scheidende Geschäftsführerin.