Handball: Löwen-Trennung von Nationalspieler - nach "sehr gutem und offenen Austausch"

Nilsson geht zum Saisonende und schließt sich dem dänischen Topklub Aalborg Handbold an. Die „einvernehmliche Trennung“ teilten die Löwen am Montag mit. „Nach einem sehr guten und offenen Austausch sind beide Seiten zu dem Schluss gekommen, in der nächsten Saison getrennte Wege zu gehen.“ (NEWS: Alles zur Handball-Bundesliga)