Handball-Gigant Kay Smits: Entscheidet er den Magdeburg-Kracher beim THW Kiel?

Ein Reservist ist plötzlich der Trumpf im Titelrennen für den SC Magdeburg.

Der Niederländer Kay Smits war lange nur Nebendarsteller beim Deutschen Meister, doch seit der WM-Pause dreht der Rückraumspieler in der Handball-Bundesliga so richtig auf!

Satte 92 Tore erzielte Smits in neun Spielen seit der WM. Das macht 10,2 Tore pro Spiel - irre! Auch seine Wurfquote ist dabei gigantisch: Satte 79 Prozent seiner Würfe zappeln im Netz!

Auch dank Smits ist Magdeburg vor dem Topspiel am Sonntag beim THW Kiel noch voll im Meisterrennen.

Beim umkämpften 38:34-Sieg unter der Woche gegen den Bergischen HC führte er den SCM mit 14 Toren und vier Assists fast im Alleingang zum Sieg.

HBL: Smits ist der Hoffnungsträger für das Topspiel

Eine ähnliche Galavorstellung von Smits braucht der Deutsche Meister auch beim Spiel in Kiel. Im unglaublich engen Meisterkampf, bei dem noch immer fünf Teams realistische Chancen auf den Titel haben, dürfen sich beide Teams kaum mehr einen Ausrutscher leisten.

Das weiß auch der Niederländer selbst, der sich trotz seiner überragenden Leistung gegen den Bergischen HC nicht vollends zufrieden zeigte.

Kay Smits trumpft aktuell für den SC Magdeburg auf

„Wir haben zu viele Tore bekommen. Wir hatten keine Periode, wo wir viele Bälle verteidigt oder gehalten haben. Dadurch hatten wir die ganze Zeit den Druck, im Angriff keine Fehler zu machen und die ganze Zeit Tore zu machen, um den Abstand zu halten“, kritisierte der SCM-Rückraum-Star in der Bild.

Für die nötigen Tore sorgte der Niederländer dann selbst - und damit letztlich auch für den Sieg. Gegen deutlich stärkere Kieler sieht er den Schlüssel aber noch stärker in der Abwehr: „Wenn wir die Paraden bekommen und Fehler vom Gegner erzwingen, nimmt uns das etwas den Druck. Dazu kommen wir dann auch öfter in die Situation, Gegenstöße zu laufen und einfache Tore zu machen.“

Smits vor WM nur Mitläufer

Trotzdem wird es für einen Erfolg gegen wieder erstarkte und ausgeruhte Kieler auch eine torgefährliche Offensive rund um Smits brauchen. Dass der Niederländer im Meisterkampf überhaupt so wichtig werden könnte, war vor der WM noch überhaupt nicht abzusehen.

Vor der Weltmeisterschaft hatte der Linkshänder in 16 Spielen nur 31 Tore erzielt. Brachte es in sieben Spielen mehr als nach der WM-Pause also auf satte 61 Tore weniger.

Das lag vor allem daran, dass Smits lange hinter Rückraumstar Omar Ingi Magnusson nur die zweite Geige spielte.

Magnusson-Verletzung bringt Smits ins Rampenlicht

Am isländischen Topstar gab es für den Niederländer einfach kein Vorbeikommen. Magnusson, der schon in der vergangenen Saison der Meisterschaftsgarant für den SCM war, traf vor der WM in 15 Spielen 102-mal.

Doch weil sich Magnusson bei der WM schwer an der Ferse verletzte und wohl für den Rest der Saison ausfällt, ergab sich eine neue Chance für Smits.

„Der Ausfall von Omar trifft uns natürlich extrem hart. Jeder weiß, wie wichtig er für unser Angriffs- und auch Defensivspiel ist“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert nach der Verletzung seines isländischen Stars: „Diese Verantwortung gilt es nun auf mehrere Schultern im Team zu verteilen“

Unter anderem auf jene von Smits, der seine größere Einsatzzeit brillant zu nutzen weiß.

Verabschiedet sich Smits mit Meisterschaft?

Und so hat er nun die Chance, sich in großer Rolle und als absoluter Topstar aus Magdeburg zu verabschieden.

Denn: Smits‘ Wechsel zu Ligakonkurrent Flensburg nach dieser Saison steht schon seit Monaten fest. Smits hatte sich für einen Abschied aus Magdeburg entschieden, da er an Magnusson nicht vorbeizukommen schien.

In Flensburg erkannten sie trotzdem Smits‘ Potenzial und schlugen zu. „Wir sind sehr froh, dass wir Kay verpflichten konnten, und er sich für unsere Art Handball zu spielen entschieden hat“, erklärte SG-Coach Maik Machulla bei der Bekanntgabe des Wechsels.

Dass Smits dann schon als absoluter HBL-Topstar nach Flensburg kommt, war damals noch nicht zu erahnen. Umso mehr werden sie sich dort allerdings nun auf ihr neues Rückraumduo aus Smits und WM-Shootingstar Simon Pytlick freuen.

Doch bevor der Niederländer als absolute Nummer eins im rechten Rückraum in Flensburg brillieren will, will er in dieser Saison mit dem SC Magdeburg noch einmal Meister werden.