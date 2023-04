Handball-Bundesliga HBL: Wie im Rausch! Landin lässt Erzrivalen verzweifeln

Der überragende Niklas Landin tanzte Arm in Arm mit seinen Teamkollegen durch die Halle, die Fans des THW Kiel feierten den Derbysieg bereits wie den Titel in der HBL .

Flensburg verspielt zwei Titel in kürzester Zeit

Vor allem Landin überzeugte im Tor der Kieler mit zahlreichen Weltklasse-Paraden. Am Nachmittag können die Verfolger Füchse Berlin und Titelverteidiger SC Magdeburg nach Pluspunkten wieder zum Tabellenführer aufschließen. Die Spannung an der Spitze bleibt enorm.

Von einem „Endspiel“ für beide Mannschaften hatte THW-Kapitän Landin im Vorfeld gesprochen. Ein besonderes Augenmerk lag zudem auf der Reaktion der Flensburger, die nach dem K.o. im Pokal-Halbfinale am vergangenen Wochenende kurz darauf auch die Teilnahme am Final Four der European League in eigener Halle verspielt hatten.