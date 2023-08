Handball: Wechsel-Paukenschlag um Nationalspieler ist perfekt

Der Linkshänder stand bereits in der Saison 2006/2007 für den TVB auf der Platte und unterschrieb nun einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025. Von dem sich „mit Hochdruck“ anbahnenden Deal hatte zuvor schon die Sport Bild berichtet.

„Ich freue mich sehr, hier zu sein“, wird Häfner in der Mitteilung seines künftigen Vereins zitiert. Er werde „alles dafür geben, dass wir die Ziele gemeinsam als Team erreichen werden“.

Der Wechsel ergibt auch aus persönlicher Sicht Sinn: Den 34 Jahre alten, in Schwäbisch Gmünd geborenen Häfner zieht es zurück in die schwäbische Heimat, in Stuttgart trifft der Routinier auf seinen sieben Jahre jüngeren Bruder Max.