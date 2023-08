Handball: Diese "Ohrfeige" für einen Nationalspieler sorgt für Aufhorchen

MT Melsungen: Nicht der erste große Einschnitt in diesem Jahr

Am Sonntag im Testspiel gegen den Zweitligisten TV Großwallstadt (35:29) hatte Häfner bereits nicht mehr die Binde getragen, sondern sein Nachfolger. Begleitet wurde die schon zuvor durchgesickerte Veränderung von einem Artikel auf der Homepage des Klubs, in dem Ex-Nationalspieler Allendorf den Schritt begründet.

„Timo ist ein absoluter Teamplayer – auf wie neben dem Spielfeld. Er hat seit jeher großen Wert darauf gelegt, dass innerhalb der Mannschaft eine gute Stimmung herrscht“, wird der 36-Jährige zitiert: „Timo ist ein Sympathieträger und sehr beliebt bei unseren Fans.“ Es sei „manchmal eben an der Zeit, an kleinen Stellschrauben zu drehen, um neue Impulse zu setzen“.

Kai Häfner sieht sich starker Konkurrenz ausgesetzt

Infolgedessen könnte sich die gewachsene Konkurrenz für Häfner in weniger Spielzeit widerspiegeln. Bereits im Freundschaftsspiel in Großwallstadt kam der Linkshänder nur rund zehn Minuten zum Einsatz, in denen er ein Tor erzielte. Zuvor im Test gegen die eigene Zweitvertetung konnte er sich sogar überhaupt nicht in die Torschützenliste eintragen.