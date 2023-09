Handball: Trumpfen die U21-Stars nun auch in der Bundesliga auf?

Späth mit hartem Konkurrenzkampf bei den Löwen

Damit knüpfet der 1,97 Meter große Torhüter unverblümt an seine Leistung bei der U21-WM an, wo er wie Kreisläufer Justus Fischer ins All-Star-Team gewählt wurde .

Fischer und Uscins bald Nationalspieler?

Deswegen ist der 20-Jährige in den Augen von Heuberger auch ein „Kandidat“ für Bundestrainer Alfred Gislason: „Wobei wir am Kreis natürlich mit Golla, Kohlbacher und Pekeler, der eventuell zur Heim-EM zurückkommt, drei sehr gute Spieler haben. Justus Fischer ist aber auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft.“

Auch Uscins, der im SPORT1 -Interview über seine vergangene Saison sprach , spielte sich bereits ins Blickfeld. Mit neun Toren war er im Hinspiel der European League bei Ystads IF der beste Torjäger der Partie. Solche Chancen dürften sich für den Rückraumrechten in dieser Saison nicht nur wegen der Doppelbelastung häufiger ergeben.

Welcher Füchse-Spieler macht den nächsten Schritt?

Lichtlein: Ist er der neue Gidsel?

„Viel Potenzial!“ Heuberger über Potsdam-Spieler

Für die anderen fünf Füchse-Talente wird es hingegen etwas schwieriger, konstant Spielzeiten in der Bundesliga zu bekommen. Mattes Langhoff kann in Abwesenheit des verletzten Paul Drux Werbung für sich machen, auch wenn er mit Lasse Andersson einen Weltklasse-Mann vor sich hat. Linksaußen Tim Freihöfer ist wiederum hinter Neuzugang Jerry Tollbring und Tim Matthes nur die Nummer drei.

So werden Ludwig, Beneke und Sauter wegen eines Doppelspielrechts beim VfL Potsdam hauptsächlich in der zweiten Liga zum Einsatz kommen. Dort überzeugte das Trio bereits im Vorjahr.

U21-Weltmeister vor Durchbruch im Minden?

Heitkamp als Überraschungskandidat in Eisenach?

Mika Sajenev ist in Leipzig hingegen sogar nur die Nummer drei am Kreis, die Konkurrenz mit Maciej Gebala und Moritz Preuß ist hochklassig. Das gilt auch für Stephan Seitz, der sich beim HC Erlangen auf Rückraum Rechts mit Antonio Metzner und Nationalspieler Christoph Steinert messen muss.

Sören Steinhaus hat bei Bayer Dormagen bereits seine ersten Spuren in der zweiten Liga hinterlassen und dürfte auch in diesem Jahr wieder eine wichtige Rolle einnehmen.

Die will auch Kreisläufer Christian Wilhelm beim TUSEM Essen spielen. Er wechselte im Sommer vom Absteiger HC Empor Rostock ins Ruhrgebiet und verbleibt damit in der zweiten Liga. Dort ist er mit seinen 21 Jahren der älteste Spieler auf seiner Position.

Heuberger mit klarer Forderung an HBL-Teams

„Ich glaube, dass sie alle mittelfristig in der ersten, zweiten Liga spielen werden“, meinte Heuberger voller Überzeugung. Er schätzt die Qualität seines Teams als hoch an. Doch dabei soll es nicht bleiben, denn er hofft, „dass man aus diesem Doppeljahrgang in Zukunft auch ein Gerüst für A-Nationalmannschaft hat“.

Generell wünscht sich Heuberger von den deutschen Teams, dass sie den Jugendspielern mehr Chancen geben. „Man sieht, dass Spieler wie Skipagotu (Elias Ellefsen á Skipagotu, Anm.d.Red.) oder Wallinius (Karl Wallinius) schon in frühen Jahren Leistungsträger in ihren Vereinen waren. Sie haben in der ersten Liga gespielt und viel Verantwortung gehabt, deshalb haben sie sich so gut entwickelt. Das ist etwas, was bei uns manchmal noch etwas fehlt“, monierte er.