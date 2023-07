Lichtlein wird MVP! Deutsche U21-Handballer ins All-Star-Team der WM berufen

Große Ehre für die deutschen U21-Handballer . Die DHB-Spieler durften sich am Sonntag nicht nur über den WM-Titel freuen, einige von ihnen wurden sogar in das All-Star-Team des Turniers gewählt.

So sind Torwart David Späth, Kreisläufer Justus Fischer und Regisseur Nils Lichtlein in die Auswahl berufen worden. Lichtlein wurde dabei sogar die besondere Ehre zuteil, als Most Valuable Player ausgezeichnet worden zu sein.