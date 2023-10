Handball-Bundesliga: HSV-Profi vor Wechsel zu PSG?

„Das ist ein gutes Gerücht. Es stimmt, es laufen Gespräche, aber unterschrieben ist noch nichts. Auch nicht beim HSV in Hamburg“, sagte Baijens und fügte hinzu: „Deshalb gibt es da auch noch nichts zu sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mit beiden Vereinen in Gesprächen bin. Aber eine Entscheidung habe ich für mich noch nicht getroffen.“