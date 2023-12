Kiel-Star macht Schluss - und trifft brisante Aussagen

Handball-Torhüter Vincent Gerard (37) vom deutschen Rekordmeister THW Kiel hat angekündigt, seine Karriere nach der laufenden Saison zu beenden. Der französische Olympiasieger, Welt- und Europameister, der den Kielern seit Saisonbeginn wegen Adduktorenproblemen fehlt, hoffe dennoch, an den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Sommer teilnehmen zu können, teilte er am Mittwoch im Interview mit L‘Equipe und Moselle TV mit.