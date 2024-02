"Ein Big Deal!" Handball-Paukenschlag um Silvio Heinevetter lässt aufhorchen

„Zu Hause schmeckt‘s noch immer am besten“, kommentierte Heinevetter. Sein Wechsel vom TVB Stuttgart im kommenden Sommer zurück in seine Heimat zum ThSV Eisenach ist ein kleiner Paukenschlag. Beim Tabellenvorletzten, rund 35 Kilometer von seinem Geburtsort Bad Langensalza entfernt, unterschrieb der langjährige Nationaltorhüter einen ligaunabhängigen Zweijahresvertrag als Spieler. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll es einen Anschlussvertrag bis 2029 im Marketingbereich des ThSV geben.

„Für mich schließt sich ein Kreis. Als kleiner Junge war ich mit meinen Eltern zu den Spielen des ThSV in der Halle, jetzt darf ich mich endlich auch in der Heimkabine umziehen“, so Heinevetter. Als der TVB Stuttgart am Donnerstagnachmittag mitteilte, dass der 39 Jahre alte Keeper eine Vertragsverlängerung abgelehnt habe, rätselten viele. Am Abend ließ Heinevetter die Katze dann aus dem Sack. „Das ist ein Big Deal! Es ist ein klares Zeichen, dass wir uns weiterentwickeln wollen“, sagte Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte.