Ex-Meister Schröder: Campingplatz statt Handballhalle

Nun wurde Schröder fündig: Zum 1. April gehört ihm der Platz "Naldmose Strand Camping" in Dänemark, der rund zwei Auto-Stunden von Hamburg entfernt ist und direkt am Meer und an einem Waldstück liegt. 140 Parzellen, elf Hütten und zwei Ferienwohnungen gehören künftig zu Schröders Revier. "Ich möchte Leute auf unserem Platz glücklich machen und ihnen eine schöne Zeit bescheren", sagt der 42-Jährige.

Er habe "viel Wert darauf gelegt, dass der Platz in irgendeiner Form am Wasser liegt. Und dass es jetzt direkt an der Ostsee geklappt hat, ist umso schöner", sagt Schröder, der dafür seine Handballschuhe an den Nagel hängt. Seit dem Ende seiner aktiven Spielerkarriere im Sommer 2018 hat sich der frühere Rechtsaußen in der Jugendarbeit beim HSVH engagiert, zuletzt als Jugendvorstand und U21-Coach. Doch damit ist nach insgesamt 19 Jahren bei den Hamburgern nun Schluss.