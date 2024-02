HBL: Füchse legen im Meisterrennen vor

Durch das souveräne 30:26 (15:11) hat der European-League-Sieger nun zwei Punkte Vorsprung auf den SCM , der am Sonntag in Hannover nachziehen kann.

Ausnahmespieler Mathias Gidsel ragte mit zehn Treffern heraus und hatte damit großen Anteil am achten Pflichtspielsieg der Füchse nacheinander. Das möglicherweise vorentscheidende Duell zwischen den beiden Top-Klubs findet am 10. März in Magdeburg statt. Auch im Final Four des DHB-Pokals im April in Köln treffen die beiden Teams im Halbfinale aufeinander.