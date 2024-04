Löwen: Knorr möchte sich "2025 gerne sportlich verändern"

„Juri hat uns schon vor ein paar Wochen davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich im Sommer 2025 gerne sportlich verändern und von der Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag bei uns Gebrauch machen möchte“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

„Was geschrieben wird, kann ich nicht beeinflussen“

Abgesehen vom Abschiedswunsch will der Bundesligist die in den Medien verbreiteten „Informationen“ nicht kommentieren, so „wie wir das in der Vergangenheit bei Gerüchten getan haben. Wir hatten mit Juri stets sehr offene und ehrliche Gespräche, in denen wir uns äußerst respektvoll begegneten, damals bei Vertragsschluss genau wie heute“, so Kettemann.