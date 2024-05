Bundesliga-Aufstieg im unbezahlten Nebenjob: Bob Hannings nächster großer Wurf

„Es ist eine unfassbare Sensation, was die jüngste Mannschaft der Liga hier Woche für Woche geleistet hat“, sagte Hanning dem rbb, als der erste Bundesliga-Aufstieg der Potsdamer Vereinsgeschichte in trockenen Tüchern war. Nach dem 43:28 (21:12) am Samstagabend gegen den TV Großwallstadt steht fest: Die Potsdamer, die unter ihrem Trainer Hanning erst vor zwei Jahren in die 2. Liga aufgestiegen waren, können bei noch drei ausstehenden Spieltagen nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsränge verdrängt werden.