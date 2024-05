Flensburg gibt Champions-League-Rennen nicht verloren

HSV-Trainer Torsten Jansen wollte die Ungewissheit um die Erstliga-Zukunft der Hanseaten nicht als Grund für eine schwache Leistung seiner Mannschaft gelten lassen. "Wir sind im Wartestand und können nicht beeinflussen, was geschehen wird, deswegen schauen wir auch nur auf uns", sagte der Coach im Dyn-Interview.

Flensburg erspielte sich zehn Tage vor seinem Auftritt bei der European-League-Endrunde an gleicher Stelle seinen achten Saisonerfolg in einer fremden Halle jedoch in absolut souveräner Manier. Nach Hamburgs einziger Führung im gesamten Spielverlauf nach den Anfangsminuten (4:3) zog die Mannschaft des dänischen SG-Trainers Nicolej Krickau davon und baute sich ein komfortables Polster. Angesichts eines Rückstands von sieben Treffern war der HSV praktisch schon zur Pause geschlagen und konnte nach dem Seitenwechsel keine nennenswerte Schadensbegrenzung mehr betreiben.