HBL: Wolff und Kiel starten bei den Rhein-Neckar Löwen

von SID 19.07.2024 • 13:08 Uhr

Torwart Andreas Wolff bekommt es bei seiner Deutschland-Rückkehr direkt mit einer kniffligen Auftaktaufgabe zu tun. Am ersten Spieltag der neuen Saison der Handball-Bundesliga (HBL) muss der deutsche Nationalkeeper mit dem THW Kiel am 5. September (20.30 Uhr/Dyn) bei den Rhein-Neckar Löwen antreten. Das geht aus dem offiziellen Spielplan hervor, den die Liga am Freitag veröffentlichte.

Die Norddeutschen hatten Anfang Juli die Rückkehr Wolffs, der bereits von 2016 bis 2019 in Kiel im Tor gestanden hatte, bekannt gegeben. Beim Rekordmeister unterschrieb der 33-Jährige, der bei den Olympischen Spielen in Paris mit der deutschen Nationalmannschaft um die Medaillen spielen will, einen Vertrag bis 2028.

Handball-Supercup steigt in Düsseldorf

Offiziell eröffnen die Begegnungen TSV Hannover-Burgdorf gegen VfL Gummersbach sowie TBV Lemgo Lippe gegen MT Melsungen (jeweils 19 Uhr) noch vor dem THW und den Löwen die neue Spielzeit. Meister SC Magdeburg startet zwei Tage später gegen die HSG Wetzlar (18 Uhr) in die Mission erfolgreiche Titelverteidigung.