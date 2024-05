Füchse schlagen Gummersbach - Gidsel stellt Rekord ein

Die Füchse Berlin sind der Qualifikation für die Handball -Champions-League einen Schritt näher gekommen. Mit 29:26 (16:12) siegten die Füchse am Sonntag gegen den VfL Gummersbach und übernahmen damit zumindest kurzzeitig die Tabellenführung in der Bundesliga , sechs Punkte Vorsprung sind es auf die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt.

Zudem wahrten die Füchse (52:10 Punkte) ihre Minimal-Chance auf die Meisterschaft: Der SC Magdeburg (50:6) rutschte zunächst auf Rang zwei, hat aber weniger Spiele absolviert und kann schon am Abend (18.00 Uhr) im Spiel beim TBV Lemgo Lippe wieder vorbeiziehen.

Gisdel greift nach alleinigem Rekord

Nach einem ausgeglichenen Start in die Partie drehten die Berliner im Laufe der ersten Hälfte deutlich auf. Gummersbach, das um die mögliche Qualifikation für die European League kämpft, ging neun Minuten vor Spielende dennoch in Führung, verpasste am Ende jedoch die Überraschung.