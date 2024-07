Handball-Transfercoup! FC Barcelona leiht Legendensohn in die Bundesliga aus

Barca-Juwel vergrößert Kadertiefe in Melsungen

Der 1,98 Meter große Linksaußen Barrufet erzielte in der vergangenen Saison in 13 Spielen 35 Tore in der spanischen Liga und soll nun in Melsungen unter seinem Landsmann Roberto García Parrondo Spielpraxis sammeln. Die Melsunger, die in der kommenden Saison in der European League erstmals nach vier Jahren wieder international mitspielen, freuen sich auf „mehr Entlastung und Variabilität“, wie es in einem Klubstatement heißt.