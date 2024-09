Handball-Belastung: Michelmann regt Reformen an

Andreas Michelmann bringt in der Diskussion um die hohe Belastung der Handball-Topspieler gravierende Veränderungen im Ligasystem ins Gespräch. "Der Handball muss in Gänze spürbar ran ans Programm, sonst besteht die Gefahr, dass sich unser Sport selbst auffrisst", sagte der Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) der Fachzeitschrift Handballwoche.

Michelmann hält die körperlichen und mentalen Anforderungen an die Spitzenkräfte für zu hoch und schlägt als Reformidee die Einführung einer europäischen Handball-Liga vor. "Unsere Top-Spieler sind letztendlich in zwei Top-Ligen gefordert. Ich wäre gespannt auf die Diskussion, alle nationalen Ligen unter das Dach einer europäischen Handball-Liga zu stellen", sagte Michelmann. Es brauche "fundamentale Änderungen", und dazu müsse der Handball "möglicherweise raus aus bestehenden Strukturen: Warum sollen wir also für den Vereinshandball nicht in einem europäischen Zusammenhang denken und ein länderübergreifendes Ligasystem entwickeln, das beispielsweise die Konkurrenz zwischen Champions League und Bundesliga auflöst?"