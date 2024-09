Handball-Bundesliga: Flensburg mit Kantersieg zum Auftakt

Flensburg startet mit einem Kantersieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga. Erfolgreichster Werfer für die Norddeutschen ist ein Olympiasieger.

Der dreimalige deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt ist mit einem lockeren Heimsieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau besiegte den HC Erlangen souverän mit 42:28 (22:12), erfolgreichster Werfer der Norddeutschen war der dänische Olympiasieger Emil Jakobsen mit elf Toren.

Flensburgs Nordrivale und Rekordmeister THW Kiel hatte am Donnerstagabend bei der Rückkehr von Nationaltorwart Andreas Wolff eine 27:32-Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen kassiert. Titelverteidiger SC Magdeburg und Supercup-Gewinner Füchse Berlin steigen am Samstag in die Liga ein.