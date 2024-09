Handball: Nach Skandal! „Unbefriedigende Situation“ um HBL-Star

Beim HC Erlangen ist weiter ungewiss, wann Spielmacher Marko Bezjak in der Handball-Bundesliga eingesetzt werden darf. Im Rahmen des Heimspiels gegen den TVB Stuttgart, das mit 25:26 verloren wurde, hat HCE-Geschäftsführer René Selke am Dyn -Mikrofon über die Situation des einstigen Spielers vom SC Magdeburg gesprochen.

Bezjak sorgt für Eklat

Bezjak sorgte mit einer Unsportlichkeit im Rahmen eines Spiels in der kroatischen Liga im vergangenen April für einen Skandal. Der ehemalige Magdeburger rempelte beim Duell zwischen dem RK Nexe Nasice, bei dem er damals unter Vertrag stand, und dem RK Zagreb einen Spielleiter an. In der Folge wurde das Spiel abgebrochen und Bezjak im Anschluss für zwölf Monate gesperrt.