"Werden alles tun": Kiel heiß auf Magdeburger Hexenkessel

Stefan Kretzschmar prognostiziert für Sonntag ein „spektakuläres Spiel“. Kiel will den ersten Sieg beim SCM nach fast zwei Jahren.

Stefan Kretzschmar prognostiziert für Sonntag ein „spektakuläres Spiel“. Kiel will den ersten Sieg beim SCM nach fast zwei Jahren.

SC Magdeburg gegen THW Kiel, amtierender Meister gegen Rekordmeister - das Duell zweier Titelkandidaten: Druck, meint Stefan Kretzschmar vor dem Bundesliga-Topspiel am Sonntag (18.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) , „ist auf jeden Fall auf dem Spiel und es wird ein spektakuläres Spiel werden, keine Frage“. Zu einer Prognose wollte sich die Handball-Ikone im Dyn-Format „Kretzsche & Schmiso“ aber nicht hinreißen lassen.

"Eine Vorhersage zu treffen, ist Quatsch. Es ist unmöglich in dieser Liga und erst recht in diesem Spiel", sagt Kretzschmar, betont aber: "Eine Niederlage wäre für keine der Mannschaften in Ordnung."