HBL mit Magdeburg - Göppingen & Löwen - Hamburg heute live im TV, Stream und Ticker

In der Handball-Bundesliga steht der Abschluss des 5. Spieltages an. In den beiden Partien ist eine Menge drin, um 19 Uhr empfängt der Vorjahres-Meister SC Magdeburg Frisch Auf! Göppingen.

Handball-Bundesliga: So können Sie die beiden Spiele des 5.Spieltages heute live verfolgen

HBL: Wird Göppingen zum Stolperstein für den SC Magdeburg?

Ein Achtungs-Erfolg gegen Magdeburg würde Göppingen sicher helfen, die Historie macht aber wenig Hoffnung. In den letzten zehn Partien, in denen die beiden Teams aufeinander trafen, hatte Göppingen zehnmal das Nachsehen. Der letzte Sieg gegen den SCM stammt aus 2018.

HBL: Der HSV zu Gast bei den Rhein-Neckar Löwen

Den HSV Hamburg erwartet bei den Rhein-Neckar Löwen eine große Herausforderung. Die Norddeutschen stehen nach vier Spielen in der Tabelle auf dem 10. Rang. Nach einem enttäuschenden Remis gegen Göppingen und einer Niederlage gegen den Meister aus Magdeburg zeigte der Trend aufwärts. Die letzten beiden Partien konnte die Mannschaft von Torsten Jansen für sich entscheiden. In einem Krimi setzte sich der HSV gegen den 1. VfL Potsdam mit 31:30 durch, gegen Lemgo Lippe folgte ein souveräner 30:26 Heim-Erfolg.

Die Rhein-Neckar Löwen wollen einen starken Saisonstart fortsetzen. Mit drei Siegen aus vier Partien und lediglich einer Niederlage steht die Mannschaft auf dem 6. Rang in der Tabelle. In der heimischen SAP-Arena konnte man beide Spiele gewinnen, zuletzt unterlagen die Löwen in der Liga aber in Leipzig mit 27:28. Vor der Heim-Kulisse will das Team von Sebastian Hinze zurück in die Erfolgsspur.