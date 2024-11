Bundesliga: THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 17.11.2024 • 11:00 Uhr Nach dem Pokal-Coup gegen Titelverteidiger SC Magdeburg hat der THW Kiel den nächsten Hochkaräter vor der Brust. In der Handball-Bundesliga fordert der THW im Nordderby die SG Flensburg-Handewitt zum Duell. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Mit breiter Brust geht der THW Kiel in der Bundesliga am Sonntag ins Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt. Das Team von Coach Filip Jicha hatte in der Woche im DHB-Pokal Titelverteidiger SC Magdeburg in einem echten Krimi (29:28) aus dem Wettbewerb geworfen.

Der THW, der nach der titellosen Vorsaison auch in diesem Jahr mit Problemen zu kämpfen hat, gewann erstmals seit 2017 ein Heimspiel gegen den SCM. Zudem tankte der Klub viel Selbstvertrauen für das Nordderby gegen den Erzrivalen am Sonntag (ab 14:00 Uhr im LIVETICKER).

Handball-Bundesliga: So können Sie Kiel gegen Flensburg heute live im TV und Stream verfolgen:

TV: NDR

Stream: Dyn

Ticker: Sport1.de und SPORT1 App

Verfolger-Duell zwischen Kiel und Flensburg

„Jetzt genießen wir ein paar Minuten den Moment“, sagte Trainer Filip Jicha, „und bereiten uns dann auf den nächsten Klassiker vor“. Im 111. Duell gegen die SG Flensburg-Handewitt soll die Kieler Arena am Sonntag erneut beben, doch dafür, so Jicha, müsse der zuletzt in der Liga strauchelnde Riese „mit Energie und mentaler Stärke unsere beste Saison-Heimleistung“ abrufen.

Damit der Rückstand zur Spitze nicht noch größer wird, wollen Duvnjak und Co. gegen den Flensburger Erzrivalen, der durch ein 33:26 gegen die TSV Hannover-Burgdorf ebenfalls ins Pokal-Viertelfinale einzog, nun auch in der Liga ein Feuerwerk abbrennen. Die 26:33-Heimklatsche gegen die SG in der Vorsaison sorgt für zusätzliche Motivation. Revanche nehmen, lautet das Motto der Kieler.

Beide Mannschaften kämpfen in der Bundesliga um den Anschluss an die Tabellenspitze. Die Gäste aus Flensburg haben als Sechster (13:5 Punkte) einen Zähler mehr auf dem Konto als die Kieler, die es auf 12:6 Punkte bringen. Tabellenführer MT Melsungen weist nach neun Spielen bereits drei Punkte mehr auf. Siegen ist also Pflicht für beide Teams, ansonsten wäre der Traum von der Meisterschaft vielleicht frühzeitig ausgeträumt.

