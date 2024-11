DHB-Pokal: Titelverteidiger Magdeburg raus

SPORT1 13.11.2024 • 21:53 Uhr Der SC Magdeburg scheitert im DHB-Pokal bereits im Achtelfinale. Der Titelverteidiger unterliegt in einer heißen Schlussphase beim THW Kiel und verspielt so die erste Titelchance.

Der Titelverteidiger scheitert bereits in seinem ersten Spiel im DHB-Pokal der Männer! Der SC Magdeburg unterlag beim THW Kiel mit 28:29 (14:14) und verpasst die Titelverteidigung im deutschen Pokal.

Bis vier Minuten vor Schluss war die Begegnung vollkommen ausgeglichen, erst eine Unterzahl-Situation brach den Magdeburgern das Genick, Kiel konnte mit zwei Treffern davonziehen und das Spiel am Ende über die Zeit retten. Bester Werfer war der Magdeburger Michael Damgaard mit acht Treffern.

„Das war ein geiles Handballspiel. Ich glaube, die Zuschauer haben es genossen“, sagte der Kieler Domagoj Duvnjak. „Für solche Spiele lebt und trainiert man.“ Der Magdeburger Coach Bennet Wiegert war am Dyn-Mikrofon „wahnsinnig enttäuscht, weil wir alles investiert haben. Mir tut es für diese Mannschaft unheimlich leid. Sie hat gezeigt, wie viel der Wettbewerb ihr bedeutet.“

Der THW, der nach der titellosen Vorsaison auch in diesem Jahr mit Problemen zu kämpfen hat, gewann erstmals seit 2017 ein Heimspiel gegen den SCM. Zudem tankte der Klub viel Selbstvertrauen für das Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag (ab 14:00 Uhr im LIVETICKER).

DHB-Pokal: Magdeburg scheitert gleich im ersten Spiel

Kurios: Der SCM gewann in dieser Saison kein einziges Spiel im Pokal. Magdeburg hatte genau wie Vize-Pokalsieger MT Melsungen und der Pokal-Dritte SG Flensburg-Handewitt in der ersten Runde ein Freilos erhalten. Im ersten Spiel im Wettbewerb war dann bei Rekord-Pokalsieger Kiel gleich Schluss. Damit steht auch fest, dass es in dieser Saison einen neuen Pokalsieger geben wird.

Die beiden Giganten lieferten sich über 60 Minuten einen echten Abnutzungskampf auf Top-Niveau, in dem der THW in der umkämpften Schlussphase das bessere Ende auf seiner Seite hatte. SPORT1 begleitete das packende Spiel im Liveticker - die besten Aktionen zum Nachlesen.

Die Partie zum Nachlesen:

+++ 60. Minute: Kiel - Magdeburg (29:28) +++

Der Titelverteidiger ist raus. Magdeburg versucht in der Schlussphase nochmal alles, doch der THW Kiel bleibt in den letzten Sekunden souverän, hält den Ball und schafft es, dass der SCM nicht noch einmal in Ballbesitz kommt.

+++ 58. Minute: Kiel - Magdeburg (28:26) +++

Kiel steht mit einem Bein im Viertelfinale. Der THW rührt in der Abwehr jetzt Beton an. Magdeburg tut sich extrem schwer und brauch jetzt zwei perfekte Minuten um noch eine Chance zu haben.

+++ 55. Minute: Kiel - Magdeburg (26:25) +++

Kiel geht in der Crunshtime in Führung. Die Halle kocht! Der THW kämpft sich zurück und geht knapp fünf Minuten vor Schluss in Führung.

+++ 50. Minute: Kiel - Magdeburg (22:24) +++

Die Schlussphase beginnt in Kiel. Beide Teams liefern sich einen harten Kampf. Knapp zehn Minuten vor dem Ende kann Magdeburg wieder auf zwei Tore davonziehen. Wie reagiert der THW?

+++ 45. Minute: Kiel - Magdeburg (19:20) +++

Beide Teams zeigen aktuell Nerven. Das Spiel entwickelt sich zu einer echten Abwehrschlacht. Über fünf Minuten treffen beide Teams nicht das Tor, dann verkürzt Rune Dahmke für Kiel.

+++ 41. Minute: Kiel - Magdeburg (18:20) +++

Dem THW Kiel droht das Spiel aus der Hand zu gleiten. Sergey Hernández hält weiter überragend und steht nun schon bei sieben Paraden. Nach einer dieser Paraden trifft er dann auch noch selbst ins leere Tor. Hätte Kiels zweiter Torhüter Tomas Mrkva nicht zwischenzeitlich zwei Siebenmeter gehalten, würde der SCM sogar noch höher führen.

+++ 35. Minute: Kiel - Magdeburg (16:17)

Es bleibt ein unglaublich packendes Duell zwischen Kiel und Magdeburg. Der SCM bringt für einen Siebenmeter erstmal Nikola Portner fürs Tor, der gleich gegen Lukas Zerbe pariert.

+++ 31. Minute: Kiel - Magdeburg (14:15)

Die zweite Halbzeit läuft. Der SCM nutzt eine doppelte Überzahl gleich, um wieder in Führung zu gehen.

+++ 30. Minute: Kiel - Magdeburg (14:14)

Halbzeit in Kiel. Das Spiel ist wieder komplett offen. Zunächst sah es so aus, als wenn der SC Magdeburg davon ziehen könnte, doch dann kämpfte sich der THW Kiel mit einem 4:0-Lauf zurück und ging eine Minute vor der Pause sogar durch Eric Johansson in Führung. Doch Magdeburg kann vor der Pause noch zurückschlagen und ausgleichen. Auf Kieler Seite kassierte Petter Överby kurz vor der Pause bereits seine zweite Zweiminuten-Strafe. Der Norweger muss in der zweiten Halbzeit aufpassen. Kassiert er noch eine Zeitstrafe, muss der THW für den Rest des Spiels auf seine wichtige Stütze verzichten. Die zweite Halbzeit verspricht so oder so unglaublich spannend zu werden.

+++ 25. Minute: Kiel - Magdeburg (10:13) +++

Jetzt ist auch Andreas Wolff im Spiel angekommen. Der Nationaltorhüter hält gleich zwei Bälle hintereinander. Allerdings bleibt auch Hernández auf der Gegenseite weiter heiß und so bleibt Magdeburg weiter mit zwei Toren vorne. Das Spiel entwickelt sich aber immer mehr zum Torhüter-Duell.

+++ 20. Minute: Kiel - Magdeburg (8:10) +++

THW-Trainer Filip Jicha ist zu seiner ersten Auszeit gezwungen. Magdeburg kommt immer besser ins Spiel und zieht erstmals auf zwei Tore davon. Für den SCM sorgen gerade Michael Damgaard (4 Tore) und Omar Ingi Magnusson (3 Tore für Gefahr). Aber auch Sergey Hernández wird immer mehr zum Faktor und steht jetzt schon bei vier Paraden.

+++ 14. Minute: Kiel - Magdeburg (6:6) +++

Magdeburg ist zurück im Spiel. Kiels Petter Överby kassiert die erste Zweiminuten-Strafe des Spiels. Die Überzahl nutzt der SCM überragend und gleicht den Rückstand wieder aus. Schlecht für den THW Kiel: Torhüter Andreas Wolff ist bisher noch gar nicht im Spiel und konnte noch keinen einzigen Ball parieren.

+++ 10. Minute: Kiel - Magdeburg (4:2) +++

Bisher macht eigentlich der THW im Spiel den besseren Eindruck. Gerade die Abwehr des Rekordmeisters steht überragend. Dass Kiel trotzdem noch nicht weiter wegziehen konnte, liegt gerade am Magdeburger Torhüter Sergey Hernández, der schon zwei Chancen mit starken Paraden vereitelte.

+++ 3. Minute: Kiel - Magdeburg (1:1) +++

Beide Teams legen gleich gut los und treffen je vom Siebenmeterpunkt zum ersten Treffer. Auf Kieler Seite blieb Lukas Zerbe cool, für Magdeburg traf Omar Ingi Magnusson.

+++ Anpfiff +++

Der Pokalkracher zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg läuft. Nur eines der beiden Top-Teams kann weiter vom Final Four träumen. Das erste Duell der beiden Teams in der Bundesliga konnten überraschend die Kieler in Magdeburg gewinnen. Wer setzt sich heute durch?

+++ Magdeburg kann auf Kristjansson bauen +++

Gute Nachrichten für den SC Magdeburg. Der Titelverteidiger kann in Kiel auf seinen Spielmacher Gisli Kristjansson bauen. Der Isländer hatte zuletzt angeschlagen gefehlt, kehrt nun aber pünktlich zum Pokal-Kracher zurück auf die Platte. Kristjansson steht dabei nicht nur wieder im Kader, sondern startet auch gleich von Anfang an.

+++ Magdeburg gegen Kiel favorisiert +++

Titelverteidiger SC Magdeburg geht durchaus als Favorit in das Duell gegen den THW. Auch wenn die Bördeländer ausgerechnet gegen den THW die einzige Niederlage in der Bundesliga kassierten, liegen sie mit 14:2 Zählern deutlich vor den Gastgebern (14:6), die zuletzt deutlich den Füchsen Berlin unterlagen.

+++ So können Sie THW Kiel gegen SC Magdeburg live verfolgen +++

TV: -

Stream: Dyn

+++ Magdeburg steigt erst im Achtelfinale ein +++

Im DHB-Pokal ist es für die Magdeburger die erste Bewährungsprobe überhaupt: Während der THW Kiel in der zweiten Runde beim Liga-Konkurrenten Handball Sport Verein Hamburg antreten musste und sich durch einen hart erkämpften 30:27-Erfolg für das Achtelfinale qualifizierte, war der SCM als Titelverteidiger wie auch der letztjährige Finalgegner MT Melsungen und die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt bisher spielfrei - alle drei Teams sind erst im Achtelfinale dabei.

+++ Spiele im Achtelfinale des DHB-Pokals +++

Mittwoch, 13.11.2024:

19:00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt

19:00 Uhr: HC Empor Rostock - HBW Balingen-Weilstetten

19:30 Uhr: TuSEM Essen - MT Melsungen

19:30 Uhr: ThSV Eisenach - SC DHfK Leipzig

19:30 Uhr: HSC 2000 Coburg - TBV Lemgo Lippe

20:00 Uhr: THW Kiel - SC Magdeburg

Donnerstag, 14.11.2024:

19:00 Uhr: VfL Gummersbach - Bergischer HC