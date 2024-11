Handball: Olympia-Held verschlimmert Meisterkrise

Der SC Magdeburg kassiert seine vierte Niederlage in Folge. In Hannover verspielt der Meister und Pokalsieger kurz vor Schluss eine Führung. Renars Uscins wird zum Matchwinner.

Der SC Magdeburg bleibt in der sportlichen Krise. Im Verfolgerduell der Handball -Bundesliga bei der TSV Hannover-Burgdorf gab der Meister und Pokalsieger spät einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand und verlor mit 27:28 (13:14). Nach einem Vier-Tore-Vorsprung acht Minuten vor Schluss kassierte der SCM kurz vor Ende den entscheidenden Treffer durch Nationalspieler Renars Uscins.

Nach den Niederlagen im DHB-Pokal gegen Kiel (28:29), im Topspiel gegen Melsungen (23:31) und in der Champions League bei Zagreb (18:22) setzte es für das Team von Bennet Wiegert, das in Omar Ingi Magnusson (zehn Treffer) den erfolgreichsten Werfer des Spiels hatte, die vierte Niederlage in Folge.