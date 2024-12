Verletzungs-Drama bei SCM-Sieg - Melsungen behauptet Tabellenspitze

Die MT Melsungen hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behauptet. Die Nordhessen bezwangen den HSV Hamburg vor eigenem Publikum mit 35:28 (17:12) und erfüllten damit ebenso ihre Pflichtaufgabe wie der deutsche Meister SC Magdeburg, der sich parallel gegen VfL Gummersbach 37:28 (21:15) durchsetzte.

Ian Barrufet, Alexandre Cavalcanti, Dimitri Ignatow und Nikolaj Enderleit führten Melsungen, das am Mittwochabend die Vertragsverlängerung mit Torwarttrainer und Ex-Nationalspieler Carsten Lichtlein bis 2027 bekannt gab, als beste Werfer mit je fünf Toren zum siebten Sieg im siebten Heimspiel. Mit 24:4 Punkten thront das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo weiterhin an der Spitze. Der Tabellenzweite TSV Hannover-Burgdorf (22:4) ist am Abend noch bei Rekordmeister THW Kiel gefordert.