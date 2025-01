"Tragisch und dramatisch": Verletzungs-Schock für Deutschlands WM-Gegner

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg muss lange auf Manuel Zehnder verzichten. Wie der SCM bekannt gab, zog sich der 25-Jährige beim WM-Vorbereitungsspiel der Schweizer Nationalmannschaft am Freitag gegen Italien (29:31) „einen Riss des Kreuzbands, des Innenbands sowie des Meniskus im linken Knie“ zu.

Laut Angaben des Klubs wird Zehnder, in der vergangenen Saison Bundesliga-Torschützenkönig und seit diesem Sommer im Trikot der Magdeburger, „mehrere Monate“ fehlen.

Zehnder fällt bei WM gegen Deutschland aus

Damit wird Zehnder definitiv bei der Weltmeisterschaft in Kroatien, Norwegen und Dänemark (14. Januar bis 2. Februar) fehlen.

In der Vorrundengruppe A ist die Schweiz der zweite Gegner der deutschen Mannschaft, das Duell der Nachbarn steigt am 17. Januar (20.30 Uhr) in Herning.