Handball: Berlin bleibt an Melsungen dran

Dänemarks Welthandballer Mathias Gidsel und Nationalspieler Tim Freihöfer (je sieben Tore) waren in der Max-Schmeling-Halle am Sonntagnachmittag die besten Schützen der Berliner, die nach der Länderspielpause am 21. März zum Topspiel beim deutschen Meister SC Magdeburg antreten. Der SCM (36:26 beim ThSV Eisenach) hatte im engen Titelkampf wie auch Spitzenreiter Melsungen (34:25 gegen den SC DHfK Leipzig) ebenfalls gewonnen.