Werden die Füchse Berlin die neue Handball-Dynastie? Ansage von Bob Hanning

Die Füchse Berlin sind erstmals Deutscher Handballmeister. Bei SPORT1 erklärt Bob Hanning die Strategie und, ob sein Team sich dauerhaft in der Spitze etablieren kann.

Ist dieser Triumph erst der Anfang von vielen weiteren Titeln? Die Füchse Berlin sind endlich am Ziel ihrer Träume und krönten sich nach jahrelangem Anlauf zum Deutschen Handballmeister .

Es ist die erste errungene Meisterschaft der Vereinsgeschichte , im Anschluss wurde sowohl nach dem letzten Spiel in Mannheim als auch wenig später in Berlin kräftig gefeiert.

Auch mit etwas Abstand zum Coup ist die Begeisterung bei den Füchsen groß, wie Geschäftsführer Bob Hanning im Gespräch mit SPORT1 erzählte: „Erst einmal bin ich sehr glücklich über das, was erreicht wurde. Weil es gezeigt hat, dass ein solcher Erfolg mit einer jungen und talentierten Mannschaft, dem weltbesten Handballer und viel Identifikation möglich ist.“

Überragender Akteur für die Füchse war erneut Welthandballer Mathias Gidsel, der gegen die Rhein-Neckar Löwen gerade in der kritischen Phase die Verantwortung übernahm und am Ende zehn Tore zum Sieg beisteuerte.

Superstar Gidsel will mehr

„Dass wir den besten Handballer der Welt haben, darüber sollten wir uns einig sein. Dass es so einen in der Geschichte des Handballsports noch nicht gegeben hat, darüber sind wir uns auch einig“, lobte Hanning seinen Superstar.

Der Däne steht sinnbildlich für den Erfolg der Füchse. Kein Spieler in der HBL agiert so spektakulär und schafft es gleichzeitig, jeden Mitspieler besser zu machen. Er sei „natürlich der beste Spieler der Welt“, stellte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar nach dem Triumph in der Mixed-Zone heraus. Zudem beeindrucke ihn seine Arbeitseinstellung: „Damit zieht er jeden mit.“