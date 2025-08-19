Nach Ludwigsburg-Kollaps: DHB-Star zieht es ins Ausland

SID 19.08.2025 • 12:12 Uhr Rückraumspielerin Viola Leuchter schließt sich dem dänischen Topklub Odense an - und wird damit weiterhin Champions League spielen.

Handball-Nationalspielerin Viola Leuchter (21) wechselt nach den finanziellen Turbulenzen beim deutschen Double-Gewinner HB Ludwigsburg ins Ausland. Die Linkshänderin unterschrieb beim dänischen Topklub Odense Handbold einen Zweijahresvertrag und wird damit auch in der anstehenden Saison in der Champions League auflaufen.

„Viola ist eine Spielerin mit großem Potenzial, die über kurz oder lang zu den Besten auf ihrer Position gehören kann“, sagte Geschäftsführer Lasse Honoré in einer Vereinsmitteilung. „Wir glauben, dass sie eine wichtige Verstärkung ist – sowohl kurzfristig als auch mit Blick auf die Zukunft.“

Leuchter war 2024 von Bayer Leverkusen nach Ludwigsburg gewechselt, musste sich nach der Insolvenz beim Meister und Pokalsieger nun aber kurzfristig neu orientieren. Dass sie in Dänemark fündig wurde, dürfte auch mit Trainer Jakob Vestergaard zusammenhängen. Der Däne coachte bis Ende der vergangenen Saison die Ludwigsburgerinnen und schloss sich nun Odense an.

„Hat einen der besten Rückraumwürfe weltweit“

„Viola hat einen der besten Rückraumwürfe weltweit und arbeitet auch defensiv extrem stark. Ich freue mich sehr, sie im Team zu haben“, sagte Vestergaard.

