Handball: Füchse Berlin melden bitteren Abgang

SID 25.09.2025 • 21:31 Uhr Lasse Andersson wird die Füchse Berlin nach der Saison verlassen. Damit verliert der Meister einen Leistungsträger der vergangenen Jahre.

Der dänische Nationalspieler Lasse Andersson wird den deutschen Handball-Meister Füchse Berlin nach der Saison verlassen. Das teilte der Hauptstadtklub kurz nach dem 37:32-Erfolg in der Champions League am Donnerstagabend beim polnischen Vizemeister KS Kielce mit. Der Rückraumspieler zieht demnach eine Vertragsklausel, um in seine Heimat zurückzukehren.

Der 31 Jahre alte Andersson wird sich HÖJ Handbold anschließen, sein Vertrag in Berlin wäre ursprünglich erst nach der kommenden Saison geendet. „Das Timing und das Projekt des Vereins geben mir die Möglichkeit, einen Traum zu verwirklichen, den ich schon lange hatte“, sagte Andersson.

Andersson gehört in Berlin zu den Leistungsträgern

Andersson spielt seit 2020 für die Füchse und gehört zu den Leistungsträgern. Mit den Berlinern gewann er in der vergangenen Saison den ersten Meistertitel der Klubgeschichte.