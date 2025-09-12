Newsticker
Dämpfer für Melsungen

Dämpfer für Melsungen

Die Highlights der Partie ThSV Eisenach - MT Melsungen aus der Handball-Bundesliga im Video.
SID
Nach vier Spielen in der HBL steht der Tabellendritte der Vorsaison mit bloß drei Punkten da.

Die MT Melsungen sucht in der neuen Saison der Handball-Bundesliga weiterhin nach konstanter Form.

Der Tabellendritte der vergangenen Spielzeit kam am Freitagabend in eigener Halle gegen den HC Erlangen nicht über ein 32:32 (13:12) hinaus - immerhin war es das zweite Spiel in Folge ohne Niederlage für die verletzungsgeplagte Mannschaft.

Am vergangenen Wochenende war der schwer erarbeitete erste Saisonsieg bei der ThSV Eisenach (29:27) nach zuvor zwei Niederlagen gelungen.

Kastening verlängert langfristig

Am Freitag hatten die Fans zudem anderen Grund zur Freude: Nationalspieler und Kapitän Timo Kastening band sich bis 2029 an den Klub, die Vertragsverlängerung wurde am Rande der Begegnung verkündet.

Erst unter der Woche hatte Melsungen zudem auf die Personalnot reagiert und den Franzosen Sadou Ntanzi sowie den deutschen U21-Nationalspieler Friedrich Schmitt verpflichtet.

Ntanzi stand am Freitag bereits auf dem Feld und erzielte drei Tore. Melsungens bester Werfer war der lettische Rückraumspieler Dainis Kristopans mit neun Treffern.

