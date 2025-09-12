Dämpfer für Melsungen

SID 12.09.2025 • 21:59 Uhr Nach vier Spielen in der HBL steht der Tabellendritte der Vorsaison mit bloß drei Punkten da.

Die MT Melsungen sucht in der neuen Saison der Handball-Bundesliga weiterhin nach konstanter Form.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Tabellendritte der vergangenen Spielzeit kam am Freitagabend in eigener Halle gegen den HC Erlangen nicht über ein 32:32 (13:12) hinaus - immerhin war es das zweite Spiel in Folge ohne Niederlage für die verletzungsgeplagte Mannschaft.

Am vergangenen Wochenende war der schwer erarbeitete erste Saisonsieg bei der ThSV Eisenach (29:27) nach zuvor zwei Niederlagen gelungen.

Kastening verlängert langfristig

Am Freitag hatten die Fans zudem anderen Grund zur Freude: Nationalspieler und Kapitän Timo Kastening band sich bis 2029 an den Klub, die Vertragsverlängerung wurde am Rande der Begegnung verkündet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erst unter der Woche hatte Melsungen zudem auf die Personalnot reagiert und den Franzosen Sadou Ntanzi sowie den deutschen U21-Nationalspieler Friedrich Schmitt verpflichtet.