Geheimnis um Torhüter-Knall gelüftet

SID 06.11.2025 • 17:17 Uhr Um Magdeburgs Keeper Sergey Hernández herrscht endlich Klarheit. Der 30-Jährige geht zurück in seine Heimat.

Das Geheimnis um die Zukunft des spanischen Handball-Weltklassetorwarts Sergey Hernández von Champions-League-Sieger SC Magdeburg ist gelüftet.

Der 30-Jährige kehrt zur kommenden Saison in seine Heimat zurück und steht künftig für Double-Gewinner FC Barcelona zwischen den Pfosten. Die Katalanen gaben die Verpflichtung des Schlussmannes bis 2029 am Donnerstag bekannt.

Hernandez war vor zwei Jahren vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon nach Magdeburg gekommen.