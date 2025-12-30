Wechsel-Wende bei Handball-Superstar?

Franziska Wendler 30.12.2025 • 11:34 Uhr Wo liegt die Zukunft von Handball-Superstar Dika Mem? Die Spur führt weg von den Füchsen Berlin.

Kommt am Ende alles doch ganz anders? Wochenlang gab es Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Handball-Superstar Dika Mem zu den Füchsen Berlin. Inzwischen führt die Spur wohl allerdings in eine andere Richtung.

Erst schrieben spanische Medien, der Franzose wolle seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona nicht verlängern, was inzwischen als sicher gilt, dann bestätigte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning offiziell das Interesse seines Klubs.

„Ich kann bestätigen, dass es seitens der Füchse ein Interesse an Dika Mem gibt“, erklärte er Anfang Dezember: „Fakt ist, es ist gar nichts unterschrieben. Er hat viele Optionen“.

Dika Mem: PSG statt Füchse Berlin?

Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. So berichtet die Mundo Deportivo, Mem habe vor rund einem Monat noch stark zu dem HBL-Klub tendiert, inzwischen aber seine Meinung geändert. Demnach ist nun Paris Saint-Germain seine erste Option – und soll auch seine finale Entscheidung darstellen.

Dem Medium zufolge erklärten mehrere mit der Situation vertraute Quellen, PSG sei die Nummer-1-Option. Doch während einige davon sprachen, dass die Entscheidung bereits gefallen sei, sagten andere, das Angebot der Füchse sei zumindest noch nicht vom Tisch.

Demnach soll der 28-Jährige grundsätzlich neugierig darauf sein, in der Handball-Bundesliga zu spielen – und wissen, dass nun der richtige Zeitpunkt sein könnte, um sich den körperlichen Herausforderungen in der besten Liga der Welt zu stellen.

Finanzielles Angebot für Mem wohl ungefähr gleich

Nach den Weihnachtsferien, die Mem in Brasilien verbrachte, beginnt für ihn ab dem 2. Januar die Vorbereitung auf die anstehende Europameisterschaft in Skandinavien.