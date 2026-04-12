OP! Unfreiwilliges Ende für deutschen Handball-Nationalspieler?

SID 12.04.2026 • 09:05 Uhr Bittere Nachricht für Nationalspieler Julian Köster. Der Gummersbach-Kapitän muss nach einer Knieverletzung operiert werden - und kann womöglich nie mehr für den VfL auflaufen.

Handball-Nationalspieler Julian Köster (26) wird dem VfL Gummersbach im Saisonendspurt fehlen. Wie der Verein am Samstagabend bekannt gab, laboriert der Rückraumspieler an einem Meniskusriss, schon für Montag ist eine Operation geplant. Eine Prognose, wie lange Köster ausfällt, verkündete der VfL nicht.

Noch sieben Spiele stehen für die Gummersbacher in der Bundesliga aus. Für den auf Platz vier rangierenden Traditionsverein geht es dabei um den Einzug in den Europapokal.

Köster wechselt nach Kiel: Spielt er nie wieder für Gummersbach?

Zur kommenden Saison wechselt Köster zum Rekordmeister THW Kiel. Dies könnte die Folge haben, dass Köster überhaupt nicht mehr für Gummersbach auflaufen kann. Eigentlich sollte der 26-Jährige am 7. Juni beim Duell mit den Rhein-Neckar Löwen sein letztes Spiel für den VfL absolvieren. Ob der Kapitän knapp zwei Monate nach einer Meniskus-OP aber schon wieder mit dabei sein kann, darf jedenfalls bezweifelt werden.