Absurdes Szenario wirbelt Bundesliga auf

SID 02.06.2026 • 23:39 Uhr Europacup-Sieger MT Melsungen steckt in einer irren Situation: Bei einer eigenen Heimniederlage wäre die Champions-League-Qualifikation sicher.

Party-Marathon, Rathaus-Empfang, Eintrag ins Goldene Buch. Die Europacup-Helden der MT Melsungen kommen bei ihrem „kleinen Sommermärchen“ gar nicht aus dem Feiern heraus. Doch für die absolute Glückseligkeit fehlt den Handball-Gipfelstürmern um Kapitän Timo Kastening noch genau eines – eine Niederlage.

Es klingt verrückt, aber es ist am vorletzten Bundesliga-Spieltag Realität: Nur bei einer Heimniederlage am Donnerstag (20.00 Uhr) gegen die Füchse Berlin hätte Melsungen die Champions-League-Qualifikation vorzeitig sicher.

Ein Remis gegen den Hauptstadt-Klub oder gar ein Sieg würden die Chancen auf die Königsklasse verschlechtern. Und so lautet das Melsunger Motto: Siegen verboten, verlieren ist Pflicht!

So könnte Melsungen noch aus der Champions League rutschen

Verantwortlich für dieses skurrile Szenario ist das Regelwerk. Denn sollten die Füchse als aktuell Ligazweiter noch hinter die SG Flensburg-Handewitt auf Platz drei abrutschen – was bei einem Strauchler bei der MT angesichts des Vorsprungs von zwei Punkten (plus deutlich besserer Tordifferenz) und der Partie zwischen Berlin und Flensburg am letzten Spieltag durchaus realistisch ist – und dann Mitte Juni die Champions League gewinnen, wäre Melsungen trotz des European-League-Triumphs vom vergangenen Wochenende nicht dabei.

An dieser Stelle zu betonen ist die Tatsache, dass Melsungen für diese Gaga-Konstellation absolut nichts kann. Und auch, dass Kastening und Co. gegen den Noch-Meister, Europacup-Feier hin oder her, ohnehin Außenseiter wären. Und doch entbehren die Umstände nicht einer gewissen Absurdität.

Handball: Melsungen ist im Dauer-Partymodus

Nach über 40 Stunden im Dauer-Partymodus stand für Dienstag ein Fan-Empfang auf dem Melsunger Marktplatz mit Getränken und Musik auf dem Plan. Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller bezeichnete den Triumph als „kleines Sommermärchen“ und unterstrich die Bedeutung des ersten großen MT-Titels für die gesamte Region.

Die Rückkehr ins Training soll dann am Mittwoch erfolgen, um sich für das letzte Heimspiel der Saison am Donnerstagabend in der ausverkauften Rothenbach-Halle vorzubereiten.

„Es wird nicht bis zum Berlin-Spiel durchgefeiert“, beteuerte Torwart-Trainer Carsten Lichtlein. Und auch für Kastening ist das Niederlagen-Gerede „alles völlig wurscht“. Die Gefahr einer kleinen Leistungsdelle dürfte trotzdem bestehen.