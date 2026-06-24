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Fix! THW Kiel enthüllt neuen Coach

Fix! THW Kiel enthüllt neuen Coach

Zwei Tage nach der Trennung von Filip Jicha hat der THW Kiel einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Börge Lund unterschreibt einen Vertrag bis 2028.
Börge Lund kommt nach Kiel
Börge Lund kommt nach Kiel
© IMAGO/NTB
SID
Zwei Tage nach der Trennung von Filip Jicha hat der THW Kiel einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Börge Lund unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Das ging schnell: Nur zwei Tage nach der Trennung von Filip Jicha hat der THW Kiel einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Künftig wird Börge Lund beim deutschen Rekordmeister übernehmen, der frühere Spielmacher der Zebras unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Der 47 Jahre alte Lund kommt vom norwegischen Spitzenklub Elverum Handball, den er seit 2020 als Trainer betreute.

„Börge ist für unseren Neuanfang mit unserer neuformierten Mannschaft genau der richtige Mann“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Lund habe in Elverum „eine hervorragende Arbeit“ geleistet und kenne Verein, Stadt und Liga bereits bestens.

Mit Lund holen die Kieler einen früheren Leistungsträger zurück an die Förde. Zwischen 2007 und 2010 absolvierte der Norweger 137 Pflichtspiele für die Kieler, erzielte 155 Tore und gewann unter anderem drei deutsche Meisterschaften sowie 2010 die Champions League.

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Handball: Kiel erlebte eine enttäuschende Saison

Lund beschreibt die Rückkehr „fast wie ein Nach-Hause-Kommen. Meine Jahre in Kiel waren die Höhepunkte meiner aktiven Karriere. Der THW Kiel war und ist für mich der größte Verein der Welt“, sagte der 216-malige norwegische Nationalspieler. Der Trainerjob bei den sei eine „Riesen-Ehre und eine großartige Aufgabe“.

Die Trennung von Jicha, der beim früheren Branchenprimus 2019 als Nachfolger von Alfred Gislason installiert worden war, hatte der THW am Montag bekannt gegeben. Grund für die Entscheidung war die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen und Monate.

Kiel verpasste in der abgelaufenen Saison zum dritten Mal in Folge die angestrebte Qualifikation für die Champions League, zudem wird der Klub in der kommenden Serie als Sechster der abgelaufenen Bundesliga-Saison erstmals seit 33 Jahren nicht am Europapokal teilnehmen.

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