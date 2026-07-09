HBL: Kastening fällt nach Operation aus

European-League-Sieger MT Melsungen muss in der Saisonvorbereitung für die Handball-Bundesliga (HBL) auf seinen Führungsspieler Timo Kastening verzichten. Wie der Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, fällt der Mannschaftskapitän aufgrund eines operativen Eingriffs an der Ferse längerfristig aus und steht so in der Sommervorbereitung zunächst nicht zur Verfügung.
Kastening fällt nach Operation aus
Melsungens Mannschaftskapitän Timo Kastening verpasst nach einem operativen Eingriff die Sommervorbereitung.
Timo Kastening bejubelt ein Tor
© Ritzau Scanpix/SID/HENNING BAGGER
Die Verletzung zog sich der 77-malige deutsche Nationalspieler bereits Ende Mai beim umjubelten Finalsieg im zweitwichtigsten Europapokalwettbewerb gegen den THW Kiel zu. Nach umfangreichen medizinischen Untersuchungen sei schließlich die Entscheidung für eine Operation gefallen, dieser habe sich der Rechtsaußen nun kürzlich unterzogen.
Melsungen startet in der kommenden Woche in die Vorbereitung auf die neue Saison, für den Tabellensiebten der abgelaufenen Spielzeit geht es dann auch in der Champions League zur Sache. Wann Kastening, der seit 2020 in Melsungen spielt, zurückkehrt, ist noch unklar. Die HBL startet ab dem 27. August.