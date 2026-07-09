HBL: Kastening fällt nach Operation aus

SID 09.07.2026 • 15:09 Uhr Melsungens Mannschaftskapitän Timo Kastening verpasst nach einem operativen Eingriff die Sommervorbereitung.

European-League-Sieger MT Melsungen muss in der Saisonvorbereitung für die Handball-Bundesliga (HBL) auf seinen Führungsspieler Timo Kastening verzichten. Wie der Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, fällt der Mannschaftskapitän aufgrund eines operativen Eingriffs an der Ferse längerfristig aus und steht so in der Sommervorbereitung zunächst nicht zur Verfügung.

Die Verletzung zog sich der 77-malige deutsche Nationalspieler bereits Ende Mai beim umjubelten Finalsieg im zweitwichtigsten Europapokalwettbewerb gegen den THW Kiel zu. Nach umfangreichen medizinischen Untersuchungen sei schließlich die Entscheidung für eine Operation gefallen, dieser habe sich der Rechtsaußen nun kürzlich unterzogen.