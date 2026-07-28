"Mit uns ist zu rechnen": Golla hat mit neuem Klub Großes vor

SID 28.07.2026 • 05:25 Uhr Johannes Golla hat große Ziele mit der MT Melsungen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kehrt nach acht Jahren in Flensburg nach Hessen zurück.

Johannes Golla hat sich nach seiner Rückkehr zum Handball-Bundesligisten MT Melsungen hohe Ziele gesteckt.

„Im Pokal hat es die MT in den vergangenen Jahren wiederholt zum Final Four geschafft. Es ist auch ein Traum von mir, da dabei zu sein“, sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im Interview mit der Frankfurter Neuen Presse: „Und auch wenn die Champions League für Melsungen Neuland ist, heißt es nicht, nur dabei sein zu wollen. Ich will mit der MT so lange wie möglich dabei sein.“

Auch in der Bundesliga wolle das Team, „jedes Spiel so erfolgreich wie möglich“ gestalten, führte Golla aus: „Wir wollen als Team zeigen, dass mit uns zu rechnen ist.“

Golla will mit „mit guten Leistungen vorangehen“

Er selbst müsse nun „erst einmal reinfinden“ und wolle dann „mit guten Leistungen auf dem Feld vorangehen. Ich möchte helfen. Einige jüngere Spieler habe ich schon kennengelernt, die nehme ich gern ein bisschen mit an die Hand.“ Vor seiner Zeit in Flensburg hatte der Kreisläufer von 2015 bis 2018 schon mal in Melsungen gespielt.

Ansprüche auf das Kapitänsamt werde er aber keine erheben. „Ich finde es auch nicht realistisch, dass man neu zu einem Klub kommt und dann gleich eine solche Aufgabe übernimmt“, betonte der 28-Jährige. Er müsse zunächst das System von Trainer Roberto García Parrondo „besser kennenlernen“.