Spektakulärer HBL-Transfer! Golla verlässt SG Flensburg

Spektakulärer Transfer in der Handball -Bundesliga: Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla kehrt der SG Flensburg-Handewitt nach Ablauf seines Vertrags zum Ende der Saison 2025/26 den Rücken und wechselt zum derzeitigen Tabellenführer MT Melsungen. Bei den Hessen unterschreibt Golla einen Vertrag bis 2031.

Der 27 Jahre alte Kreisläufer, der das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien anführt, war 2018 von der MT in den hohen Norden gewechselt. Mit Flensburg wurde Golla gleich in seinem ersten Jahr deutscher Meister. Es folgten der Gewinn des DHB Super Cups 2019 sowie der European League 2024.