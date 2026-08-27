Kieler Statement-Sieg mit Königstransfer Köster zum Auftakt

SID 27.08.2026 • 20:42 Uhr Im Bundesliga-Saisoneröffnungsspiel gelingt dem Rekordmeister der erste Schritt zu alter Stärke. Der Königstransfer liefert.

Nach der enttäuschenden Vorsaison hat Handball-Rekordmeister THW Kiel mit frischer Starpower einen Start nach Maß in die Bundesliga hingelegt. Die Norddeutschen um Königstransfer Julian Köster bezwangen den TBV Lemgo Lippe im Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit mit 35:27 (17:15). Köster steuerte in seiner Rolle als Co-Kapitän vier Tore bei.

Rückraumspieler Köster, der vom VfL Gummersbach kam, tritt in Kiel an der Seite des neuen Trainers Börge Lund mit einem klaren Auftrag an. „Der Verein möchte nicht noch einmal eine Saison wie die letzte erleben“, hatte Köster gesagt. Schließlich hatte der Klub nach 33 Jahren erstmals der internationale Wettbewerb verpasst.

Köster debütiert für Kiel

Die 9955 Fans in der Kieler Ostseehalle mussten allerdings 18 Minuten auf Kösters ersten Treffer warten, als der 26-Jährige souverän einen Gegenstoß vollendete. Die Gastgeber verpassten es mehrfach, sich in der ersten Halbzeit abzusetzen. Lemgos Joel Willecke brach immer wieder im Zentrum durch. Der Schweizer Nationalspieler kam letztlich auf acht Treffer in neun Versuchen und wurde damit bester Werfer.

Nach einem Stotterstart zu Beginn der zweiten Halbzeit dirigierte der slowenische Neuzugang Domen Makuc (sechs Treffer) die Kieler zu einem letztlich ungefährdeten Sieg. Torhüter Andreas Wolff trug seinen Teil dazu bei. Er kam auf insgesamt 14 Paraden.